'Se questo è un uomo' al Teatro Verdi di Pisa

Sabato 22 e domenica 23 gennaio sul palco del Teatro Verdi di Pisa va in scena lo spettacolo 'Se questo è un uomo'. Nel centenario della nascita di Primo Levi, Valter Malosti ha firmato la regia e l’interpretazione di 'Se questo è un uomo', portando per la prima volta sul palcoscenico direttamente il romanzo, senza alcuna altra mediazione, e la voce di questa irripetibile opera prima, che è il libro di avventure più atroce e più bello del ventesimo secolo. La voce di 'Se questo è un uomo' contiene in realtà una moltitudine di registri espressivi, narrativi, percettivi e di pensiero che sono la vera azione del testo. "Volevo creare un’opera – dice Malosti – che fosse scabra e potente, come se quelle parole apparissero scolpite nella pietra. Spesso ho pensato al teatro antico mentre leggevo e rileggevo il testo. Da qui l’idea dei cori tratti dall’opera poetica di Levi detti o cantati. Da qui ha preso le mosse l’idea di utilizzo dello spazio. Una sorta di installazione d’arte visiva più che una classica messa in scena teatrale".

Se questo è un uomo

dall’opera di Primo Levi - pubblicata da Giulio Einaudi editore

condensazione scenica a cura di Domenico Scarpa e Valter Malosti

uno spettacolo di Valter Malosti

scene Margherita Palli

luci Cesare Accetta

costumi Gianluca Sbicca

progetto sonoro Gup Alcaro

tre madrigali (dall’opera poetica di Primo Levi) Carlo Boccadoro

video Luca Brinchi, Daniele Spanò

con Antonio Bertusi, Camilla Sandri

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione - TPE, Teatro Piemonte Europa - Teatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale - Teatro di Roma, Teatro Nazionale

Fonto foto: sito del Teatro Verdi di Pisa.