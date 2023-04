Teatro Verdi, in scena 'Seagull Dreams'

Giovedì 20 aprile, alle 21 al Teatro Verdi, andrà in scena lo spettacolo 'Seagull Dreams' (tratto da Il Gabbiano) scritto e diretto da Irina Brook e interpretato da Pamela Villoresi, Geoffrey Carey, con Giuseppe Bongiorno, Emanuele Del Castillo, Monica Granatelli, Giorgia Indelicato, Giuseppe Randazzo e con la partecipazione in video di Miguel Gobbo Diaz; scene e costumi sono di Irina Brook, le luci di Antonio Esposito, la produzione è firmata Teatro Biondo Palermo in collaborazione con Dream New World – Cie Irina Brook.

Grande è l'aspettativa per questo penultimo titolo che il Teatro di Pisa propone nella sua Stagione di Prosa 2022-23. In questo spettacolo, la regista Irina Brook, figlia del maestro Peter Brook, incrocia la propria biografia di figlia d'arte con le “visioni” di Anton Cechov. I temi e le atmosfere del teatro checoviano riaffiorano dal vissuto personale della regista, la cui mamma, l'attrice Natasha Parry, era di origini russe.



Seagull Dreams, il cui nucleo centrale è “Il gabbiano di Cechov”, porta a compimento il progetto del Teatro Biondo “The House of Us”, che la regista inglese ha avviato a Palermo lo scorso anno per riflettere sul teatro, inteso come laboratorio dei sentimenti e della vita e per indicare una possibile direzione alle nuove generazioni.

Info

Biglietti ancora in vendita al botteghino del Teatro (da martedì a sabato ore 11-13 ; ore 16-19 martedì, giovedì e sabato); acquisto telefonico 050.941188 (da martedì a sabato ore 9-11; ore 14-16 martedì, giovedì, sabato); online al seguente link https://www.vivaticket. com/it/ticket/seagull-dreams- i-sogni-del-gabbiano/194807