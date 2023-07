La Stazione Leopolda ospiterà la seconda edizione di 'Ganzo Comics'

Torna a grande richiesta, per la seconda edizione, l’evento 'Ganzo Comics' presso la Stazione Leopolda in piazza Guerrazzi a Pisa venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio con orario il venerdì dalle 17 alle 24, sabato dalle 12 alle ore 24 e la domenica dalle ore 12 alle ore 22. La Leopolda di Pisa sarà invasa da oltre 30 espositori qualificati con gadget, artigianato, videogiochi, fumetti, giochi da tavola e molto altro.

Oltre alla mostra mercato saranno presenti moltissime attività, con il coinvolgimento di tantissime associazioni, che occuperanno interamente gli spazi della Stazione Leopolda:

- area giochi da tavolo dove provare liberamente tutti i giochi a cura dell’associazione Ozyzo Orizzonti Ludici - la Tana dei Goblin Pisa

- esposizione e workshop Lego a cura dell’associazione OrangeTeam di Pisa

- area retrogaming dove giocare ai migliori videogiochi del passato (Space invaders, arkanoid, pac-mac, bubble-bobble, ghost ‘n goblins, R-Type, Golden Axe e molti altri) a cura dell’associazione BitRetrò

- Area Giochi di Ruolo a cura di Associazione The Agency. Area StarWars con il combattimento coreografico con le spade laser e corteo a tema cura

dell’associazione Florence Knights

- Giochi 'Call of Salveenee' e 'Turbo Populisti' a cura di Marco Alfieri

- Giochi da tavolo e su pavimento per i più piccoli a cura di UNICEF Pisa

- Escape Room e Tiro a Segno Nerf a cura di Associazione Lupi Oscuri

- Set fotografico Cosplay, a cura dello Studio 110, dove ogni cosplayer potrà essere il protagonista di uno shooting professionale, ricevendo in regalo 3 scatti digitali

- area Ghostbuster a cura dell’associazione GhostBuster Italia

- magiche attività (quiz, smistamento, caccia al tesoro) a tema Harry Potter a cura di Ass. Caput Draconis

- Area K Pop, per scatenarsi al ritmo irresistibile delle vibes pop coreane

Il programma degli eventi è molto fitto e si può vedere sul sito https://www.ganzoeventiculturali.it/ganzo-comics/; da segnalare i due eventi di punta della

manifestazione.

Venerdì 7 luglio Area Concerti, ore 21. Kpop Night Serata di musica e divertimento sulle note delle hit Coreane del momento. "Ballate con noi!".

Sabato 8 luglio Area Concerti, 21. Concerto degli SLUMP – Cartoon Cover Band Gli Slump ci faranno sognare, ballare e cantare sulle note dei cartoni animati più amati dagli anni 80’ ad oggi. Ludo si sta già allenando con i passetti di Pollon, l’attacco solare di Daitarn e la trasformazione di Sailor Moon. "Pronti?".

Per gli affamati e gli assetati, nessun problema: ci sarà anche una vasta area street food, con cibi e bevande di ogni tipo, come hamburger, cartocci, primi, secondi, japanese curry, birra artigianale, dorayaki, gelato thai, granite, cocktail e altro ancora. La manifestazione è organizzata dall’Associazione culturale Ganzo! Eventi Culturali ormai punto di riferimento per l'organizzazione di varie manifestazioni come Pisa Vintage, Empoli Vintage, Genova Vintage, Vintage&Vinili Marina di Cecina, Mostre del Disco (Pisa, Lucca, Livorno, Siena, Prato, Follonica, Arezzo), Ganzo Comics, Ganzo il Cocktail.

Ingresso 6 Euro

Ridotto da 5 a 18 anni 5 Euro

Gratuito fino a 8 anni

Ingresso due giorni 10 Euro

Ingresso ridotto due giorni 13 Euro

L’elenco degli espositori e maggiori informazioni si possono trovare sul sito web www.ganzoeventiculturali.it nella sezione Ganzo Comics e sulle pagine Instagram e Facebook ganzocomics.