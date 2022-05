Donna, boxe e bullismo sul palco del Teatro Rossini per la rassegna 'Arte e libertà'

Si conclude venerdì 13 maggio la rassegna Arte&Libertà - Women’s Right, promossa da Antitesi Teatro Circo al Teatro RORO Rossini di Pontasserchio con la direzione artistica di Martina Favilla. Questa volta il focus si sposta su donne e bullismo e sui canoni estetici che spesso vengono richiesti alle donne con lo spettacolo 'Seconda Possibilità' della Compagnia Il Gabbiano, tratto dall’omonimo libro di Anna Chiara Giordani, con l’adattamento drammaturgico dell’attrice e regista Cristina Sarti (ha collaborato con Antonio Salinas e lavorato con la Compagnia del Teatro del Carcamo con Giulio Bosetti, è stata direttrice artistica dell'Accademia Teatrale città di Pisa, presieduta da Antonio Salines).

Dopo lo spettacolo ci sarà un incontro con la Compagnia e un intervento a cura di Rosa Cranchi, responsabile delle attività educative contro la discriminazione e il bullismo del Progetto La Zattera della Cooperativa sociale Arnera.

La trama

Una donna si reca nella palestra di boxe che frequenta abitualmente, dove inizia ad allenarsi per ore, colpendo il sacco con una foga inconsueta. Quando ormai è ora di chiusura e l’istruttore la invita a lasciare la palestra, la pugile risponde di non poter andar via. Inizia qui il confronto e la scoperta di due vite segrete, quella di Chiara e Luciano, l'allieva e il maestro, i due protagonisti di questa vicenda. Dai loro racconti emergeranno storie personali inattese e difficili, a volte ingiuste, che entrambi stanno in qualche modo cercando di superare. Se Luciano è probabilmente giunto al traguardo dell'accettazione di ciò che è stato, dovrà aiutare la sua giovane amica a intraprendere attraverso il pugilato lo stesso percorso, che la porterà a ripercorrere i suoi ricordi, al bullismo di cui è stata vittima a scuola e ai cambiamenti determinati dal suo modo di vivere la vita, fino ad oggi. La durata dello spettacolo è di circa 70 minuti.

Info: teatrorossini@gmail.com. Per acquistare i biglietti: https://www.diyticket.it/ search