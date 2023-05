Secondo appuntamento coi lettori ad alta voce di Laav Pisa

Si terrà mercoledì 24 maggio alle 17:30 il secondo appuntamento con la lettura ad alta voce per i bambini dai 3 ai 6 anni. L’evento è organizzato dalla Libreria dei ragazzi di Pisa e dal movimento Letture ad alta voce (LaAV), e si svolgerà nei locali della storica libreria.

Sulle orme del primo appuntamento, i volontari e le volontarie LaAV animeranno alcune novità editoriali, stimolando l’attenzione e la curiosità nei partecipanti. I volumi scelti raccontano, spesso in modo ironico, di temi senza tempo - sogni, natura, amicizia, famiglia, solidarietà - molto cari ai piccoli lettori e componente costante del loro immaginario.

In un sapiente gioco a più voci, LaAV condurrà i bambini all’interno di ogni singola trama, alternando l’animazione del testo alla visione delle illustrazioni, la riflessione alla partecipazione attiva.



L’ingresso è libero.