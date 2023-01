Secondo incontro per 'Biodiversità urbana: la città come rifugio e habitat di molte specie animali e vegetali'

Indirizzo non disponibile

Si svolgerà domani, venerdì 13 gennaio, dalle 15 alle 17, alla Biblioteca Sms, il secondo dei quattro appuntamenti previsti dal ciclo di incontri organizzato dal Comune di Pisa sul tema 'Biodiversità urbana: la città come rifugio e habitat di molte specie animali e vegetali'.

Ad aprire l’iniziativa sarà l’intervento del dr. Nicola Maggi, responsabile del Centro Recupero LIipi Cruma di Livorno, insieme a volontari ed esperti Lipu, dal titolo 'Fauna selvatica e urbanizzazione: la convivenza dell’uomo con specie selvatiche'. A seguire è poi previsto intervento di Michele Mennucci, coordinatore provinciale Guardie Zoofile Nogra su 'Esperienze dirette di catture in Pisa'. Anche questo incontro è come gli altri gratuito e aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

Questi i prossimi appuntamenti in programma:

Martedì 31 gennaio dalle 15 alle 17 - Arsenali Repubblicani - 'Qualità dell’aria in città. Focus sui licheni in città come indicatori e tecniche Arpat di monitoraggio' dr. Yuri Galletti, ecologo e responsabile della sezione di Pisa di Legambiente, dr. Roberto Fruzzetti di Crtqa Arpa Toscana, dr. Dennis Dalle Mura di Crtqa Arpa Toscana.

Venerdì 24 febbraio dalle 15 alle 17 - Biblioteca Sms - 'Il ritorno del lupo nelle zone periurbane: buone pratiche per la convivenza uomo/lupo' dr.ssa Samantha Benucci, Responsabile Oasi Wwf Bosco del Bottaccio e referente Progetto Lupo del Wwf Alta Toscana.