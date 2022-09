Ghezzano torna in piazza con la 16° Festa dell'uva

Da oltre un decennio rappresenta un punto di riferimento per tutto il territorio sangiulianese e per buona parte della periferia cittadina: è la Festa dell'uva organizzata dalla parrocchia di Ghezzano, giunta quest'anno alla sua sedicesima edizione. Curata dai volontari della zona e coordinata da don Alessio Lenzarini, la festa è iniziata nello scorso fine settimana e si riproporrà nei prossimi giorni: venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre, a partire dalle ore 19, le casse e le cucine della parrocchia entreranno in funzione per soddisfare le richieste degli ospiti. Antipasti, primi, secondi e dolci tutti preparati sul momento, con il filo conduttore dell'uva e dell'aggregazione. In tutte le serate, infatti, sono programmati eventi musicali ed esibizioni adatti a tutti i gusti: dal karaoke al basket, passando per la slide dance e il vernacolo.