Selvaticum atelier apre le sue porte celebrando l’equinozio d’autunno

Appuntamento nella cornice del Giardino Emozionale della Gualda Vecchia, a Monteverdi Marittimo, per inaugurare Selvaticum Atelier e celebrare l'Equinozio d'Autunno con una passeggiata, una pratica di yoga, una tisana e un cerchio di condivisione e presentazione del progetto.



"Selvaticum Atelier" è un progetto olistico di rewilding tramite cui riconnettersi con natura e con se stessi che vedrà la maggior parte degli eventi organizzata all'interno di questo "santuario", ovvero la yurta, la tenda mongola dalla storia millenaria, che renderà tutti questi momenti ancora più magici.



Accogliere con consapevolezza il cambio di stagione è un rito prezioso da integrare nella nostra esistenza, un’occasione per abbracciare con serenità l’equinozio d’autunno. Questo evento naturale ci dona un’energia in cui si cela l’invito a rinnovarci, a liberarci da ciò che non serve più, aprendo la porta al cambiamento interiore. È il momento propizio per volgere lo sguardo all’interno di noi stessi.



Questo è un periodo di raccolta in natura, un periodo per noi in cui pensare ai nostri obiettivi, ai nostri sogni ed alle nostre visioni, approfittando dell’energia di fine estate.



È il momento di preparare il nostro corpo e il nostro cuore al prossimo letargo invernale. Un’opportunità unica di rallentare, di dedicare più tempo alla nostra introspezione e alla contemplazione. Azioni essenziali per la nostra crescita personale e per il benessere del pianeta.



Cominceremo la giornata con una rigenerante passeggiata nella natura, sintonizzandoci con i sottili cambiamenti della natura che ci circonda. Questa esperienza ci permetterà di riconnetterci con il fluire ciclico delle cose e di abbracciare la transizione dall’estate all’autunno con maggiore serenità.



Per molti, il passaggio dall’estate all’autunno può essere un periodo impegnativo, sia a livello mentale che fisico. Secondo l’antica saggezza ayurvedica, esiste un periodo di transizione tra le stagioni in cui il corpo si riadatta. Nella pratica di oggi, ci concentreremo sul radicamento della mente e del corpo, creando così una solida base per affrontare con stabilità questo periodo di profonda trasformazione.



La pratica di yoga è adatta a chiunque, anche a chi non ha mai praticato. Chiediamo gentilmente di portare il proprio tappetino. Noi avremo a disposizione un numero limitato di tappetini da prestarvi che andranno prenotati.





18 posti disponibili.