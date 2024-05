'Sembra Amleto' al Teatro comunale di Santa Maria a Monte

Sul palco del Teatro Comunale di Santa Maria a Monte va in scena “Sembra Amleto”: un’imperfetta

ricostruzione del dramma Shakespeariano a cura di IAC Centro Arti Integrate e MALMAND di Matera.

Sembra Amleto, spettacolo di IAC Centro Arti Integrate e MALMAND (Matera) e finalista della XII Edizione del Premio "Inventaria" dell'Associazione Dove Come Quando (Roma), andrà in scena Sabato 11 Maggio alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte (Piazza della Vittoria, 47).



“Il filo non è ciò che si immagina. Non è l’universo della leggerezza, dello spazio, del sorriso. È un mestiere. Sobrio, rude, scoraggiante.” [Philippe Petit]



Una sedia; una tomba; una montagnola di terra. Un testo dove tutto “sta scritto”: l’Amleto. Un’imperfetta ricostruzione del dramma Shakespeariano è necessaria perché l’attore arrivi a concludere il gioco, “togliersi il naso rosso”, a morire.

Il personaggio muore, non l’uomo, che ha ancora qualcosa da dire alla madre defunta. È a lei, sulla sua tomba, che vomiterà addosso parole segrete, logorate dal buio, insudiciate dai troppi silenzi. Confessa.

“Tutto questo «sembra», perché questo è recitabile. È la veste, o la scena, del dolore. Quello che è in me va oltre lo spettacolo.”

[Atto I, scena II]



Una produzione di IAC Centro Arti Integrate / MALMAND teatro, scritto e interpretato da Francesco Zaccaro, diretto da Ivano Picciallo, scene di Alessandra Solimene, luci di Joseph Geoffriau, fotografie Anita Martorana, organizzazione Sonia Polimeno, per la Stagione Teatrale “Dire Fare Baciare 2024” in convenzione con il Comune di Santa Maria a Monte (PI).



Biglietti:

Intero 15,00 €

Ridotto (Bambin* 4-10 anni, Soci di Bo’, Gruppi di 6+) 10,00 €

Gratuito (Bambin* 0-3 anni)



I Biglietti sono acquistabili presso la Biglietteria del Teatro e su VivaTicket al link:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/sembra-amleto/229205



Info e prenotazioni:

351 594 4009 (anche Whatsapp)



Ufficio di Comunicazione Teatro di Bo'