Seminario di Maurizio Isabella, 'Un costituzionalismo popolare? Il sud Europa in rivoluzione'

In occasione dell'uscita del volume di Maurizio Isabella, Southern Europe in the Age of Revolutions, Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2023 (https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691181707/southern-europe-in-the-age-of-revolutions), giovedì 25 maggio alle ore 17.00, presso la Domus Mazziniana si svolgerà il seminario Un costituzionalismo popolare? Il Sud Europa in rivoluzione, con Maurizio Isabella, Vinzia Fiorino, Francesco Benigno, Gian Luca Fruci e Pietro Finelli.



Oltre che in presenza sarà possibile partecipare anche on line dai canali social della Domus Mazziniana.