Giovedì 15 giugno 2023, dalle 11:00 alle 17:00, presso la Domus Mazziniana di Pisa si tiene il seminario di ricerca “In piazza per il suffragio. La mobilitazione per la riforma elettorale del 1882”, organizzato dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere in collaborazione con la Domus Mazziniana stessa.



Saluti e introduzione:

Pietro Finelli (Domus Mazziniana, Pisa)



Intervengono e coordinano:

Fulvio Cammarano (Università di Bologna)

Gian Luca Fruci (Università di Pisa)



Partecipano:

Silvia Benini (Università di Pavia), Giovanni Battista Boggione (Università di Torino), Salvatore Botta (Università di Bologna), Francesco Casales (Università di Napoli Federico II), Alessandro Celi (Fondation Émile Chanoux, Aosta), Tommaso De Benedictis (IASRIC, L’Aquila), Pietro Finelli (Domus Mazziniana, Pisa), Enzo Fimiani (Università di Chieti-Pescara), Filippo Gattai Tacchi (ISREC, Lucca), Manuele Gianfrancesco (Sapienza Università di Roma), Marco Labbate (Università di Urbino), Graziano Mamone (Università di Genova), Marco Manfredi (Università di Catania), Dario Marino (Università di Salerno), Emanuela Minuto (Università di Pisa), Cecilia Molesini (Università di Padova), Barbara Montesi (Università di Urbino), Elena Papadia (Sapienza Università di Roma), Marco Pignotti (Università di Cagliari), Andrea Possieri (Università di Perugia), Lucrezia Ranieri (Università di Bologna), Giovanni Schininà (Università di Catania), Fabrizio Solieri (Università di Parma), Carlo Stiaccini (Università di Genova), Sara Trovalusci (Sapienza Università di Roma).



Per Informazioni e contatti:

gianluca.fruci@unipi.it



eventi@domusmazziniana.it