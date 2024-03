Seminario di studi: 'I cattolici di fronte all’ascesa del fascismo (1919-1924)'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sabato 9 marzo il Centro Giovanni Gronchi per lo studio del movimento cattolico propone un incontro dedicato a «I cattolici di fronte all’ascesa del fascismo (1919-1924)» Dalle ore 15, presso il Centro culturale e pastorale «Le Mantellate» di Pontedera si confronteranno sul vasto tema alcuni accademici e alcuni studiosi con diverse competenze che hanno risposto all’invito dell’associazione dedicata al presidente della Repubblica pontederese. Dopo il convegno dello scorso anno, dedicato all’attuazione della Costituzione, il nuovo appuntamento avrà dunque argomento storico, per ricostruire uno snodo cruciale nella vicenda dell’Italia unita, con una particolare attenzione ad alcuni aspetti relativi alla provincia di Pisa. Gli interventi, coordinati da Isabella Gagliardi dell’Università di Firenze, saranno a cura di Matteo Baragli del Liceo «Galileo» di Firenze («Chiudere gli occhi per non vedere la verità? I molteplici sguardi dei cattolici italiani sul fenomeno fascista»); Stefano Sodi dell’Istituto superiore di Scienze religiose della Toscana («Per l’addietro trepidi che dell’Italia si facesse una seconda Russia. I cattolici a Pisa tra bolscevichi e fascisti»; Roberto Boldrini, insegnante di scuola primaria («Sacerdoti pisani alle prese col fascismo. Alcuni casi prima della Marcia su Roma»); Francesco Tacchi dell’Università «Ca’ Foscari» di Venezia («Un’espressione dell’inquietudine umana Icilio Felici e l’avvento del fascismo, 1919-1924»); e infine di Giovanni Cavagnini dell’Università di Modena e Reggio Emilia («Cent’anni di martirio. Ricordare don Minzoni tra fascismo e Repubblica, 1923-2023»). La realizzazione dell’incontro è stata resa possibile dalla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana.