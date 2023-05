Seminario di studi 'Il carcere in italia: storia, mutamenti e diritti civili'

Venerdì 5 maggio 2023, alle ore 17:30, presso il Circolo ARCI Alberone (via Sant’Agostino, 199 – zona San Giusto)

si terrà un Seminario di studi dal titolo:

IL CARCERE IN ITALIA: STORIA, MUTAMENTI, DIRITTI CIVILI

Interventi di:

Letizia BERTOLUCCI (avvocata), Introduzione

Michele COLUCCI (storico), Un sistema immobile: il carcere tra ricostruzione e miracolo economico

Valeria VERDOLINI (sociologa), Legislazioni d’emergenza e lotte dei detenuti: i regimi penitenziari dagli anni ’70 a oggi

Luigi ROMANO (avvocato), Santa Maria Capua Vetere: la mattanza del 6 aprile 2020

Michele PASSIONE (avvocato), Il carcere oggi: casi aperti e prospettive



Il Seminario sarà anche trasmesso in diretta sul canale YouTube della Biblioteca:

https://www.youtube.com/watch?v=YlYWYPDsiAM&ab_channel=BibliotecaFrancoSerantini



Il Seminario è organizzato dalla Biblioteca Franco Serantini in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca Franco Serantini, NapoliMonitor e la piattaforma Morire di pena – Per l’abolizione di ergastolo e 41 bis.