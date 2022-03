Seminario alla Domus Mazziniana: 'Crociata: storia di un'ideologia contemporanea'

Giovedì 3 marzo p.v. alle ore 17 presso la Domus Mazziniana si terrà il primo incontro del ciclo Clioscopio - i problemi del presente lo sguardo della Storia, promosso dalla stessa Domus Mazziniana, dall'Associazione Mazziniana Italiana e dal Comitato Pisano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, in cui Daniele Menozzi e Lucia Ceci discuteranno del tema 'Crociata: storia di un'ideologia contemporanea', a partire dal volume dello stesso D. Menozzi, Crociata: storia di un'ideologia dalla Rivoluzione Francese a Bergoglio (Carocci, Roma 2020).

L'evento si svolgerà in presenza nel rispetto della normativa covid. Per partecipare scrivere a: eventi@domusmazziniana.it.

Sarà possibile seguire il seminario anche on line sui canali social della Domus Mazziniana.