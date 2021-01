Giovedì 28 gennaio alle 15 si terrà il seminario "Le elezioni presidenziali USA 2020 e le prospettive del presidenzialismo", organizzato dal corso di dottorato in Scienze giuridiche dell'Università di Pisa.

Dopo le elezioni più tese della storia degli Stati Uniti d'America, giunti all'insediamento del nuovo Presidente e della nuova Vicepresidente, mentre la politica statunitense sembra in evoluzione, in Italia si continua a parlare (con qualche approssimazione) di prospettive presidenzialiste. Partendo proprio dalle elezioni presidenziali del 2020, l'incontro intende avviare una riflessione sul presidenzialismo, come modello di forma di governo e nella sua realizzazione concreta negli Stati Uniti.

Ne discuteranno il First Secretary dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, Luke Reynolds, la professoressa Nadia Urbinati, della Columbia University, e i professori Angioletta Sperti e Andrea Pertici dell'Università di Pisa.

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Teams: https://www.jus.unipi.it/live/ 210128-presidenziali-USA