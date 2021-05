Giuristi, medici, economisti e filosofi a confronto 'Sulla salute: oltre la pandemia', il seminario organizzato per martedì 18 maggio dall’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’incontro, che si terrà a partire dalle 11.30 sia in presenza – nell’Aula Magna – che online (piattaforma Webex), sarà aperto dai saluti istituzionali della rettrice Sabina Nuti; seguiranno l’introduzione di Gaetana Morgante, direttrice dell’Istituto Dirpolis, e gli interventi di Barbara Henry, professore di Filosofia Politica, Emanuele Rossi, professore di Diritto Costituzionale, Michele Emdin, professore di Cardiologia, Milena Vainieri, professore di Economia e Management sanitario, Cinzia Caporale, coordinatrice della Commissione per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del CNR e componente del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nazionale e Alberto Pirni, professore di Filosofia Morale. Le conclusioni sono affidate al professor Giuliano Amato.

Il seminario 'Sulla salute: oltre la pandemia' fa parte delle iniziative legate alla pubblicazione del volume 'Pandemia e Resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid-19', curato da Alberto Pirni e Cinzia Caporale. Il volume è stato pubblicato dalle Edizioni CNR per la Consulta Scientifica del 'Cortile dei Gentili'; la prefazione è affidata a Giuliano Amato. Il libro 'Pandemia e Resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid-19' è reperibile gratuitamente.

"Nel corso dell’incontro vorremo focalizzare la nostra attenzione sul concetto di salute, inteso come uno dei valori-guida e pilastri fondanti di ogni civiltà democratica – spiega il professor Alberto Pirni dell'Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant'Anna -. Vorremo analizzare il modo in cui esso è stato sollecitato dall’evento pandemico in forme e secondo una radicalità che ha sfidato ogni aspetto del nostro vivere associato. Cercheremo di comprendere come vari settori e ambiti che interpretano quel valore abbiano dimostrato di saper resistere, contrastare e contrappuntare quell’emergenza – e come si stiano preparando a “guardare oltre”, in maniera più consapevole e, confidiamo, ancor più efficace. Grazie all’approccio multidisciplinare fornito dalla filosofia, dal diritto, dall’economia e dalla medicina, sarà questa un’importante occasione per riflettere intorno ad un tema che coinvolge il presente e la cui gestione certo riguarderà il futuro di ogni forma di convivenza possibile per noi".