Giornata internazionale della tolleranza: alla Scuola Superiore Sant’Anna il seminario ‘Zitti e buoni'

In occasione della Giornata Internazionale della Tolleranza, la Scuola Superiore Sant’Anna organizza per mercoledì 16 novembre (ore 12) il seminario 'Zitti e buoni: a scuola si parla di tolleranza'. L’evento si svolge presso la sede centrale della Scuola (Piazza Martiri delle libertà 33) ed è aperto alla cittadinanza e alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie. Intervengono Giuseppe Di Vetta, assegnista di ricerca di diritto penale e Denise Amram, ricercatrice di diritto privato comparato presso l'Istituto DIRPOLIS della Scuola.

A partire dal famoso testo della canzone dei Måneskin “fuori di testa ma diversi da loro”, il concetto di tolleranza sarà declinato in maniera trasversale con richiami alle sfide digitali e alle iniziative legislative in materia, utilizzando strumenti di approccio al tema in linea con il mondo degli adolescenti e dei giovani adulti.

Il seminario sarà un’occasione di confronto sul principio di non discriminazione dedicata alle nuove generazioni, per costruire insieme una società più inclusiva.

Evento aperto al pubblico a ingresso libero.