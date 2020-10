Semplicemente Lajatico e il Teatro del Silenzio

In Rainbows Treks insieme a Jacopo Selleroni (Guida Ambientale Escursionistica) vi invitano a partecipare in una piacevole escursione negli immensi spazi delle colline di Lajatico che ci porterà fino a un luogo molto potetnte che scava nell'anima: il Teatro del Silenzio voluto da Andrea Bocelli.

Grandi aperture e qualche albero isolato apriranno la vista sulle morbide colline della Val d'Era. Dal centro di Lajatico percorreremo, su ampie strade bianche un incredibile percorso.

Il paesaggio a 360 gradi sarà unico poichè sarà possibile osservare con un solo colpo d'occhio le Alpi Apuane, Volterra e l'appennino Tosco Emiliano. Una suggestiva sagoma della città di volterrà ci accompagnerà fino alla fine del nostro trekking.

Raggiungeremo il Teatro del Silenzio quasi in orario di Tramonto e lo aspetteremo insieme seduti all'interno del teatro e per gioire insieme dello spettacolo naturale.



Ritrovo

Ore 11 a Lajatico (maggiori informazioni sul punto di ritrovo verranno date al momento dell'iscrizione).

Info Tecniche

Difficoltà: T (turistico)

Lunghezza: 11.5 km

Dislivello: +/- 300 m

Durata: 5h circa

Cosa portare

Abbigliamento a strati

Una giacca impermeabile

Calzature da escursionismo

Zainetto giornaliero

Pranzo al sacco al sacco

Almeno 2 litri di acqua a testa (non ci sono fonti lungo il cammino)

Cappellino

Macchina fotografica (opzionale)

Mascherine chirurgiche (obbligatorio)

Gel disinfettante non autoprodotto (obbligatorio)



Costo

Adulti 20€



La quota comprende:

-Accompagnamento con due guide Ambientali autorizzate dalla Regione Toscana.



La quota non comprende:

-Tutto ciò che non è riportato in "La quota comprende"

Gallery