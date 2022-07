'Semplicemente': Paola Bivona showcase con un concerto dal vivo

Venerdì 8 luglio uscirà 'Semplicemente, nuovo singolo di Paola Bivona, prodotto da Mattia Salvadori per l’etichetta Shed626. La sera stessa verrà presentato a VIVO! con Matteo Quiriconi alla chitarra, Alessio Landi al basso e Mattia Salvadori alla tromba e sequenze in un mini live set.

In apertura live set di ARJANNAKC. Ad aprire e chiudere la serata le performance di arte visiva del Collettivo I Raccattati.