Sentieri #10 Teatro in luoghi da riscoprire Performance itinerante dentro e fuori la Villa del Gombo fino al mare Parco di San Rossore di Pisa 9 giugno orari 15.30, 17.15, 19.00 10 giugno orari 11.00, 15.30, 17.15, 19.00 11 giugno 2023 orari 11.00, 15.30, 17.15, 19.00 24 giugno orari 11.00, 15.30, 17.15, 19.00 25 giugno orari 11.00, 15.30, 17.15, 19.00 Il progetto SENTIERI crea performance originali e uniche composte ad hoc per luoghi da riscoprire con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale e architettonico. Un evento irripetibile altrove, nato, creato e allestito sul posto e non semplicemente riadattato. L'intento è riportare luce sulla bellezza in via di smarrimento. SENTIERI #10 è una perfomance itinerante che offre l’occasione unica di visitare una zona della Tenuta di San Rossore altrimenti chiusa al pubblico. La performance si snoda negli interni della Ex-Villa Presidenziale, prosegue attraverso il parco della Villa, il bosco, offre la vista della evocativa Pineta Morta, arriva alle caratteristiche dune fino al mare, alla spiaggia delle Marinette. Avvalendosi di molteplici forme espressive come musica, teatro, danza e poesia, lo spettacolo coinvolge un cast di 10 performer ed è aperto a un numero limitato di spettatori. L’integrazione tra arte e territorio è una ricerca che viene proseguita da Azulteatro in Italia e all’estero. SENTIERI, giunto quest’anno alla sua decima edizione, è ideato e diretto da Serena Gatti e Raffaele Natale – Azulteatro. Il luogo, oltre a essere la scena nella quale si svolge la performance, è anche la musa che ispira il processo artistico, divenendo parte integrante della creazione, con i suoi suoni, paesaggi, le memorie che conserva, le visioni che evoca. Un omaggio al nostro territorio ricco di bellezza da riscoprire. Si tratta di una nuova edizione di Sentieri, un percorso inedito rispetto a quello proposto nel 2022. Durata: un’ora e mezzo circa, compresi andata e ritorno dal Centro Visite alla Villa con trenino o pulmino. Lo spettacolo è itinerante. Consigliate dunque scarpe comode. Posti limitati e prenotazione obbligatoria: per telefono al numero: 333-3061368 (anche whatsapp) per mail: sentieri.prenotazioni@gmail.com online su www.azulteatro.com/sentieri-10-prenota-qui/