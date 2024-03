Serata di degustazione 'formaggi e composte'

Soci ONAF € 15,00 - Non soci € 20,00

La delegazione di Pisa dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi (ONAF) organizza, in collaborazione con l’'Orto sotto Casa' di Certaldo, una serata di degustazione dedicata all'abbinamento tra formaggi e composte.

Un abbinamento che sembrerebbe scontato, ma siamo sicuri lo sia? Durante la serata gli organizzatori cercheranno di guidare i partecipanti nel trovare risposte sui parametri da valutare in un abbinamento ottimale, sulla scelta tra formaggi freschi, stagionati o entrambi, e le ragioni che portano a tale scelta. Chiariranno anche la differenza tra marmellata, composta e confettura, che non sono sinonimi.



Le prenotazioni scadono sabato 9 marzo