Serata dedicata alle donne al Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera

In occasione della giornata internazionale della donna, il Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera in collaborazione con il Comune di Pontedera, la Fondazione Pisa, l'associazione EUNICE e il circolo LaAV Valdera, è lieto di annunciare una serata speciale interamente dedicata alle donne. L'evento si terrà venerdì 8 marzo alle ore 19 e sarà gratuito per tutti i partecipanti.



La serata prenderà il via con l'inaugurazione della mostra 'BLUE' di Fanny Saint Pierre, una talentuosa pittrice francese che affronta temi sociali, femministi e umanitari nei suoi affascinanti disegni. La mostra sarà introdotta dalla Professoressa Marilena Lombardi, offrendo agli ospiti una prospettiva unica sul lavoro dell'artista.

A seguire, i partecipanti avranno l'opportunità di deliziarsi con una cena degustazione preparata dalla rinomata Chef spagnola Maria Vidal. Un viaggio culinario attraverso i piatti della tradizione spagnola che soddisferà i palati più esigenti. Nei giorni 7 e 8 marzo dalle 15.30 alle 18.30 la chef terrà un laboratorio pratico gratuito aperto a tutti dedicato alla cucina della tradizione spagnola.



La serata proseguirà con un concerto del duo croato DINA E MEL, due musiciste che si dedicano alla ricerca e all'esecuzione di musiche dimenticate dei Balcani e del Mediterraneo. Un'esperienza musicale unica che trasporterà gli ospiti in un viaggio emozionante attraverso le culture musicali della regione.

Non mancheranno interessanti installazioni curate dall'Associazione EUNICE e letture a tema organizzate dal circolo LaAV Valdera, arricchendo ulteriormente l'esperienza culturale della serata.