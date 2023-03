Serata giochi da tavolo a Vivo!

Una nuova serata per gli appassionati e le appassionate di giochi da tavolo!

Francesco Bovoli alias 'Il meeple vagante' sarà il gran cerimoniere dell'evento e metterà a disposizione numerosi giochi con cui giocare e divertirsi in compagnia.

---

Come funziona la serata?

Semplice! Prenotate il vostro tavolo (che dovrà essere composto da un massimo di 6 partecipanti) e siate pronti a mettervi alla prova!



La durata massima di ogni gioco è di 1h 30′



La prenotazione e la consumazione sono obbligatorie