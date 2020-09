Serata in bici a Marina

Una piacevole gita serale è quella che Fiab Pisa propone per venerdì 4 settembre alla volta di Marina di Pisa, attraverso la neonata ciclopista del Trammino. Il ritrovo per la partenza è alle 18.45 in largo Uliano Martini (piazza sant'Antonio), la partenza alle 19.00. Il ritorno è previsto per le 22 circa e il percorso completo (andata e ritorno) è approssimativamente di 26 km totalmente pianeggianti e su pista ciclabile.

La cena è al sacco e sarà possibile acquistare pizza, panini o altro presso uno degli esercizi sul lungomare. E' necessario indossare un giubbino riflettente, eventualmente acquistabile anche alla partenza e utilizzare una bici provvista di luci funzionanti. La gita è riservata ai soci FIAB, sarà possibile tesserarsi prima della partenza. Per eventuali chiarimenti si possono contattare Silvia, 347 4191017 o Alessandro, 328 2751552.