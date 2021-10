Una serata in 'blu' a San Giuliano Terme

Non poteva mancare una serata dedicata ai formaggi erborinati, conosciuti anche come Blu: abbinamenti con piatti e vini per godere insieme questi meravigliosi formaggi.

Entrée

Vellutata di cavolo viola con crostini aromatizzati e formaggio Roquefort dop J.Carles (Francia) con calice di Spumante Particolare Brut Buonamico



Antipasto

Cracker di sfoglia e spezie con radicchio di Treviso igp marinato e Cashel Blue (Irlanda) con calice Ribolla Gialla Primosic



Primo

Gnocchi di zucca con speck e Blue Shropshire (Gran Bretagna) con calice di Lambrusco Mantovano Pjafoc Virgili



Secondo

Pere al forno con formaggio Blu '61 (Italia) su letto di salmone selvaggio con calice di Sauvignon Grappolo d’Oro



Pasticceria secca e frutta di stagione



Acqua e Caffè



Prezzo a persona € 32,00

Obbligatoria la prenotazione allo 050 8754079



