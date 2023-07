Serata siciliana all'Oasi Mangwana

Venerdì 14 luglio, all'Oasi Mangwana ad Orzignano, si terrà la serata siciliana (aperitivo alle 19.30, spettacolo alle 21.30), un appuntamento in cui i partecipanti verranno deliziati da vari piatti della regione,. A seguire i balli di pizziche, tarante, tamurriate, tarantelle con le musiche dei Terraccutizz.



Il programma della serata

ore 19:30 apericena

ore 21:30 concerto

Informazioni

Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione entro giovedì 14. L'evento è riservato ai soci, con possibilità di tesserarsi in loco oppure online: https://forms.gle/EJFdoV1S6d8r39UJ7. Per info e prenotazioni 329/5442745