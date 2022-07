Continuano gli eventi all'Oasi Mangwana!



Sabato 16 luglio: SERATA SICILIANA - Apericena + concerto dei TerrAccutiZ



Una serata dedicata al SUD, precisamente alla Sicilia, in cui verrete deliziati da vari piatti della regione e, a seguire, balli di pizziche, tarante, tamurriate, tarantelle con le musiche dei TerrAccutizZ



Teatro dell’evento sarà l’Oasi Mangwana (cercatela su Google Maps), ad Orzignano, dove lo spazio libero sarà perfetto per i balli popolari in programma.



Ecco il programma della serata:

ore 19:30 Apericena

ore 21:30 Concerto



Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione entro venerdì 15.



L'evento è riservato ai soci, con possibilità di tesserarsi in loco.





329/5442745