Serata speciale con Valeria Borghese: 'The odyssey - il grande ritorno di Ulisse'

Dopo un anno di stop causa Covid, torna al Penelope di Via Friuli, 13 a Pontedera (PI) l’evento 'THE ODYSSEY' con Valeria Borghese Special Guest.



Giunta ormai alla sua Terza Edizione, la performance che quest’anno ha come protagonista l’amatissima e bellissima Sexy Star Romena, dopo aver visto salire sul palco altre pornostar altrettanto famose, si basa su una rievocazione dell’Odissea di Omero, con al centro la figura della moglie di Ulisse Penelope.



La serata, quindi, non è solo un omaggio al nostro locale che dell’eroina omerica porta il nome, ma anche una celebrazione del fascino, dell’eleganza e dell’astuzia di tutte le donne.



In attesa del ritorno del proprio uomo, partito per la Guerra di Troia, per vent’anni ogni giorno la bella Penelope tesseva la propria tela, disfacendola poi la notte, in modo da non arrivare mai al suo completamento che avrebbe determinato l’obbligo di prendere di nuovo un marito. In questo modo, l’astuta donna si prendeva gioco dei suoi pretendenti, rimanendo così fedele al proprio compagno.



Prenota il tuo Ingresso con cena inclusa a partire dalle ore 21,00 a 'THE ODYSSEY' il grande ritorno di Ulisse dall’amata Penelope rappresentata dalla mora e sensuale Valeria Borghese.