Serena Berneschi 5tet e Stefano Cocco Cantini in 'The songs carmen sang'

Sabato 11 maggio alle 17.30 alla Città del Teatro di Cascina, in occasione del "Festival ART VIEW 2024 Le donne nell'Arte" si terrà il concerto THE SONGS CARMEN SANG di Serena Berneschi 5tet feat. Stefano “Cocco” Cantini

a seguire presentazione del libro di Serena Berneschi:

"La pittrice di suoni. Vita e musica di Carmen McRae", 96 rue de-La-Fontaine Edizioni



Il progetto “The Songs Carmen Sang” si propone di celebrare l’eredità di Carmen McRae: cantante, pianista, compositrice e attrice afroamericana, Carmen McRae (1920-1994) è oggi considerata una delle più influenti e comunicative interpreti del XX secolo, oltre che l’indiscussa e più talentuosa erede di Billie Holiday.

Onorata del titolo di Jazz Master dal NEA (National Endowment for the Arts) nel 1994, è stata annoverata come una delle più grandi cantanti jazz di tutti i tempi, insieme a stelle del calibro di Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan.

Straordinaria “stilista” di canzoni, la forza di Carmen McRae risiedeva nel suo fraseggio e nel suo modo di interpretare il testo, specialmente nelle ballad: le sue magistrali ed evocative interpretazioni (dovute ad una abilità drammatica quasi attoriale), il suo sbalorditivo senso del timing, la sua maestria nell’improvvisazione, l’unicità del suo suono (definito di «agrodolce tonalità autunnale») e la consapevolezza armonica dovuta agli anni di studio del pianoforte l’hanno resa una pietra miliare della musica americana e non solo. Nel corso di una carriera lunga quasi cinquant’anni Carmen McRae ha esplorato in lungo e in largo i classici del Great American Songbook, collaborando con grandi musicisti jazz (Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Cal Tjader, Dave Brubeck, George Shearing, Shirley Horn - solo per citarne alcuni) e sapendo coniugare jazz e popular music, estro e originalità con uno stile passionale e autentico.

A condurci alla scoperta di questa straordinaria artista sarà Serena Berneschi, giovane cantante toscana che proprio su McRae ha svolto un dettagliato lavoro di ricerca, culminato nel 2020 (centenario della nascita della cantante) con la pubblicazione del libro “La pittrice di suoni – vita e musica di Carmen McRae”, edito da 96, Rue de-La-Fontaine Edizioni e scritto a partire dalla sua tesi di laurea in Canto Jazz. La pubblicazione del libro è stata accolta da entusiastiche recensioni di addetti ai lavori ed è stata seguita da una serie di presentazioni - concerto svolte in tutto il Centro Italia.



THE SONG CARMEN SANG

voce Serena Berneschi

piano Daniele Gorgone

basso Gianluca Grisafi

batteria Alessio Burberi

sax Stefano “Cocco” Cantini

Biglietto 10€



Il festival ART VIEW 2024 dedicato alle donne nell'arte si terrà alla Città del Teatro di Cascina da sabato 11 a domenica 19 maggio, nove giorni in cui si alterneranno con mostre, spettacoli, incontri e concerti che raccontano storie di emancipazione e creatività. Da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo, il festival ART VIEW 2024 celebra le grandi artiste che hanno cambiato il volto dell'arte.

Il Festival Art View è organizzato con il contributo di Fondazione Pisa.



Gli incontri, la mostra e le conferenze saranno ad ingresso libero su prenotazione, gli spettacoli (ad esclusione del concerto “Canti naviganti”) avranno un costo di 10€ e sarà possibile acquistare presso il teatro il carnet di 6 spettacoli a 30€.



Programma completo su www.artviewfestival.it



La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI)