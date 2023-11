Serenity singers gospel in concerto

Alla Città del Teatro di Cascina Sabato 23 dicembre alle ore 21.00 potrete assistere ad un un concerto gospel strepitoso con le SERENITY SINGERS!



Il gruppo, proveniente da Baltimora, è stato fondato dalle due sorelle Veronica “Vonnie” Martinez e Vanessa “Bird” Woods provenienti da una famiglia con un forte background cristiano. Dopo gli inizi nella corale "New Saint Mark Baptist Church Choir "le due sorelle formano un duo vocale conosciuto come "Dynanettes" al quale si aggiunge in un secondo tempo la voce del Minister Pamela V. Jackson. È proprio con questa formazione a trio “Serenity Singers” che cominciano a girare gli USA e ad esibirsi al fianco di artisti artista come Yolanda Adams, Kirk Franklin, Marvin Sapp, Donnie McClurkin, Fred Hammond, The Mighty Clouds of Joy, Bobby Jones, Shirley Caesar, Lee Williams, e molti altri, partecipando anche a svariati lavori discografici come guests. Serenity Singers si sono esibite in opere teatrali dal vivo tra cui "La storia della vita di Marvin Gaye" presentata al Lyric Opera House e vantano molte esibizioni dal vivo all'Arena Play House, il centro congressi, il Kennedy Center di Baltimora.

Dopo aver condiviso il palco con John Legend, Mavis Staples, Stin solo per citarne alcuni, Serenity Singers hanno vinto il 1° premio come miglior gruppo vocale femminile del 2014 agli Prayzefactor Awards tenutasi ad Atlanta in Georgia. Con uno spettacolo condito di ottime armonie e arrangiamenti musicali le Serenity Singers ritornano in tour, dopo lo strepitoso successo del 2015 e 2016, questa volta in formazione a sei elementi con una nuova line up per uno spettacolo ancora più coinvolgente ed emozionante.

alto Veronica Martinez

soprano Vanessa Lynch

tenore basso William Lynch

tenore alto Davon Fleming

tenore Therron Delane Fowler

pianoforte Marcus



sala Franca Rame & Dario Fo



SABATO 23 DICEMBRE ORE 21.00

Posto unico 22 €



info biglietteria@lacittadelteatro.it 050.744400-345.8212494