Convegno "Servizi per la Recovery in Salute Mentale : auto aiuto ed ESP"

24 anni di servizi innovativi per un paradigma di cura bio-psico-sociale

5 Dicembre 2023 ore 08:30-18:00

Polo Didattico delle Piagge, PISA



08:30 Iscrizione al Convegno



09:00 Saluti Autorità

-- Simone Bezzini, Responsabile PO Politiche Integrate per la promozione e la tutela della Salute Mentale Regione Toscana

-- Michele Conti, Sindaco Comune di Pisa

-- Angelo Cerù, Direttore Dipartimento Salute Mentale USL Nord Ovest

-- Sabina Ghilli, Direttrice Società della Salute Zona Pisana

-- Alessandra Nardini, Assessora alla formazione e al lavoro della Regione Toscana

-- Galileo Guidi, presidente Coordinamento Regionale associazioni della Salute Mentale



09:30 La riabilitazione psichiatrica oggi: 24 anni di interventi di riabilitazione, socializzazione, inclusione lavorativa, e abitare supportato nella zona pisana con l’auto-aiuto e gli ESP Servizi innovativi in salute mentale: orientare sistemi alla recovery

-- Diana Gallo, Presidente Associazione L’Alba



10:00 La Recovery: perché ne parliamo da 30 anni ma non riusciamo a realizzarla?

-- Paola Carozza, Daismdp Ferrara



10:30 Dal Fareassieme al servizio visto dagli utenti

-- Andrea Puecher, ESP e presidente Cerchio Fareassieme Onlus e Paolo Giovanazzi, vice-presidente dell’associazione Cerchio Fareassieme Onlus



11:00 Essere ESP: un’esperienza umana, di lavoro e di formazione

-- Eva Campioni, ESP de L’Alba Associazione, studente corso Ex-In per Esperti in Supporto tra Pari in Salute Mentale



11:30 Coffee break a cura del Catering del Quore de L’Alba



12:00 Lo stato dei servizi di salute mentale zona Pisana, criticità e risorse

-- Luigi Piz, Psichiatra UFSMA· Uslnordovest Regione Toscana



12:30 L'inclusione lavorativa delle persone con disabilità psichica: strumenti e governance

-- Serafina Vella, E.Q. Collocamento mirato disabili Centro per L'Impiego Pisa - ARTI



13:00 Dibattito e testimonianze di Recovery



13:30 Pranzo a cura del Catering del Quore de L’Alba Associazione



15:00 Gli ESP nel mondo - formazione, riconoscimento e inserimento al lavoro

-- Rosaria Ruta, psichiatra, Associazione Sentiero Facile di Reggio Emilia



§15:25 Valutazione e prospettive di innovazione per il sistema dei servizi in salute mentale: numeri e ricerca

-- Marzia Severino e Gianluca Paparatto - Ricercatori LAB MES,Istituto Superiore San Anna Pisa, Management e Sanità



15:50 24 anni di conduzione di gaa a L’Alba: milioni di storie, i gruppi di auto-aiuto in clinica e in spdc, il lavoro in abitare supportato

-- Vessela Panova ESP Associazione L'Alba



16:15 La Rete Regionale Toscana degli utenti

-- Giovanni Callori, Presidente Rete Regionale Toscana Utenti per la Salute Mentale



16:30 Progetto "È tutto Perfetto" - Radi Grad e Libri Viventi a cura dell'Associazione Di mente in mente

-- Alessandra Gargiulo, presidente Di mente in mente



16:45 Lavoro e formazione degli psicologi a fianco degli ESP – Servizio Civile Progetto “Salute in Circolo”

-- Chiara Frati, Chiara Poidomani - dott.sse in Psicologia-Servizio Civile L’Alba Pisa



17:00 Tirocinio Professionalizzante: la formazione sul campo dei TRP a fianco degli ESP

-- Matilde Filidei, Maria Giulia Mibelli - Studenti TRP UNIPI e tirocinanti nei progetti de L’Alba

-- Elia Piampiani, Valentina Galanteria – Studenti TRP UNIPI e tirocinanti nei progetti de L’Alba



17:20 Condivisione dei partecipanti, dibattito e Conclusioni



17:40 Test di customer satisfaction e di apprendimento e Conclusione lavori

Chairman: Giulio De Sanctis, studente in Psicologia-Servizio Civile L’Alba Pisa, Corrado Rossi, Psichiatra-Comitato Tecnico Scientifico L’Alba

Il convegno fa parte del progetto Regionale “Dalla marginalità sociale alla cittadinanza attiva: auto aiuto e recovery in Salute Mentale” – Bandi Welfare

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione



Per iscriversi al convegno, compilare il modulo di iscrizione su lalbassociazione.com/iscrizione e inviarlo su associazionelalba@gmail.com entro il 3 dicembre, indicando nome, cognome, professione o ente d’appartenenza, email e numero di telefono