'Servizio Favole', spettacolo per bambini al Teatro Nuovo

Halloween da favola al Teatro Nuovo-Binario Vivo. Domenica 31 ottobre alle ore 17 si celebra la ricorrenza di origine celtica con lo spettacolo per famiglie 'Servizio Favole' della Compagnia Tedacà tratto dalle favole di Gianni Rodari. Adatto ai bambini tra i 3 e gli 8 anni.

Ci sarà un motivo se si dice che sbagliando s’impara. Ed è ciò che succede sulla scena di Servizio Favole incentrato su una visione positiva dell’errore. Si scopre che nell'elenco telefonico vi sono numerose lacune: mancano alcuni numeri di pubblica utilità che dovrebbero figurare accanto a quello dei pompieri o dell'ambulanza. Fra gli assenti, vi è quello richiesto da quattro bambine: un servizio di racconto favole, ideale per i bambini che non sanno addormentarsi se qualcuno non racconta loro una fiaba, ma anche utilissimo a quei genitori che ne conoscono poche o non sanno raccontarle. La mancanza di questo servizio spinge le bimbe a utilizzare la fantasia per trasformare il teatro in un call center atipico, dove basta digitare dei numeri per vedere materializzate in scena fiabe, filastrocche e canzoni. Cuore dello spettacolo sarà l'interazione attiva tra il palco e i piccoli spettatori.

BIGLIETTI

In biglietteria a partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo

Intero € 15

Ridotto Soci Coop e Unione Italiana Ciechi € 13

Ridotto minorenni e studenti universitari € 10

ONLINE: https://www. ciaotickets.com/biglietti/ servizio-favole-pisa

INFO: 3923233535; www. teatronuovopisabinariovivo.it

