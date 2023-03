Seth Anziska definire l'antisemitismo: la Jerusalem declaration on antisemitism

Giovedì 30 marzo alle ore 16.00, secondo appuntamento del ciclo dedicato a "Antisemitismo: una definizione" con l’intervento di Seth Anziska , titolare della cattedra "Mohamed S. Farsi-Lindenbaum" presso l'University College di Londra, tra i maggiori esperti del tema dell’antisemitismo a livello internazionale e uno degli estensori della Jerusalem Declaration (JDA). La conferenza , in inglese verterà sul tema "The Jerusalem Declaration on Antisemitism: Lessons and Limitations from the Debate over Definitions".

L'incontro sarà coordinato da Carlotta Ferrara degli Uberti e Arturo Marzano, del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa