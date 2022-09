Settembre Sangiulianese: gli eventi dal 19 al 25

Moltissime le iniziative previste dal 19 al 25 per il Settembre Sangiulianese con una ricca serie di attività ed eventi: mercoledì 21/9 alle 18 in Piazza Italia 'La Tempesta in Piazza' da William Shakespeare a cura di Gran Teatro di Mangiafichi, Il Gabbiano, Attiesse; giovedì 22/9 alle 15.30 in Piazza Tempesti a Ghezzano 'Pompieropoli' a cura di Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sez. Pisa / OdVt. Alle 17 in Piazza Italia 'La coda di Zeno' di Francesca Petrucci a cura di Il Gabbiano Agbalt; venerdì 23/9 alle 18 in Piazza Italia 'Tirrenia 1982' di Paolo Fontanelli e Franco Marmugi e alle 21 al Teatro Rossini di Pontasserchio 'Anima Moira Michelini / HUGS Maurizio Mastrini' con il Quartetto d’archi Orchestra Sonosfera di Francesca Petrucci a cura di Fanny Mendelssohn.

Sabato 24/9 alle 21 in Piazza Italia 'Filarmonica Sangiulianese'; con quest’ultimo appuntamento si conclude la rassegna 'Cultura e territorio' di questa settimana. Si conclude la rassegna 'Sport' con due appuntamenti, sabato 24/9 la 'Gara podistica ospedaliera' e alle 16.30 presso lo Stadio G. Bui 'Boxing Team' San Giuliano Terme e lezioni di prova con tecnici fpi a cura di Boxing Team San Giuliano Terme.

A cura di 'The Thing', invece, due iniziative d’eccezione, che vedranno sul palco del Teatro Rossini, rispettivamente sabato 24 e domenica 25, alle 21, Nicola Lagioia e Franco Arminio. Intellettuale a tutto tondo, Lagioia ha vinto il Premio Strega con La Ferocia, dirige il Festival del Libo di Torino, che sotto la sua guida ha avuto un successo inedito e straordinario, lavora in radio e si è recentemente cimentato con una forma narrativa sempre più diffusa, il podcast. E' proprio a questo settore dei sui interessi che sarà dedicato l’incontro al Rossini, che vedrà la presentazione del podcast La città dei vivi. Come l’omonimo romanzo, il podcast è dedicato, nel solco del Truman Capote di A sangue freddo e del Carrere di L’avversario ad un terribile fatto di cronaca recente, l’omicidio di Luca Varani.

Il giorno successivo, domenica 25, sarà la volta di Arminio, poeta, scrittore, saggista, regista definito da Roberto Saviano "uno dei poeti più importanti di questo paese, il migliore che abbia mai raccontato il terremoto e ciò che ha generato". Vi ricordiamo che potete seguire tutti gli aggiornamenti sugli eventi del Settembre Sangiulianese su tutte le Pagine Social Instagram e Facebook 'Associazione The thing' e 'Settembre Sangiulianese'.