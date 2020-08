Torna il Settembre Sangiulianese: gli eventi

E' stato presentato questa mattina, 25 agosto, il programma dell'edizione 2020 del Settembre Sangiuliane se. Ventiquattro eventi gratuiti costruiti e organizzati in modo da rispettare e far rispettare le norme di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Organizzato da TheThing Promozione Eventi in collaborazione con il Comune di San Giuliano Terme, il Settembre Sangiulianese 2020 inizia domenica 30 agosto alle 21 in piazza Italia con Enigmando, festival dell'enigmistica sangiulianese giunto alla sesta edizione. Organizzato dal Centro commerciale naturale di San Giuliano Terme, Enigmando avrà quest'anno una valenza nazionale ancora più accentuata, dato che si assegnerà un premio importante nel panorama enigmistico italiano.

Si prosegue poi mercoledì 2 settembre con una novità assoluta del Settembre Sangiulianese: la celebrazione per la ricorrenza della liberazione di San Giuliano Terme, avvenuta il 2 settembre 1944 (come quella di Pisa). Per l'occasione, si inaugurerà il percorso didattico sulla Costituzione nel Parco del Partigiano 'Uliano Martini' in via dei Condotti ad Asciano (adottato dall'Anpi) e da lì si partirà per un percorso itinerante nei luoghi della Resistenza a San Giuliano Terme in collaborazione anche con i Teatri della Resistenza, che curano per il Comune il Progetto Memoria. La giornata si concluderà con la proiezione del documentario 'Com'è nato un golpe. Il caso Moro' al Teatro Rossini di Pontasserchio; seguirà dibattito.

Torna anche Antiqua, il mercato dell'antiquariato che si svolge nel centro storico del capoluogo. Tante poi le presentazioni di libri in cartellone: Massimo Cacciari, Virginia Volpi, Massimo Bucciantini, Diego De Silvia, Massimo Carlotto, Federica Seneghini, 'Le madri costituenti' di Anna Maria Bernieri e Roberto Spandre parleranno delle rispettive opere.

Spazio anche al teatro, con 'Teatriko TV' di Alessandro Ciardelli di Gente de' Bagni. Poi 'Per niente sister show. Camminando con la musica negli anni '30, '40 e '50' con Sabrina Benvenuti al Teatro Rossini, 'Cavalli di battaglia' de I Dicche, 'Una lucciola sul palmo della mano' con Elisabetta Salvatori (con l'associazione Molina mon amour) alla pieve di Pugnano e 'Ars amatoria: sedurre con stile secondo Ovidio' con Paolo Giommarelli e Matteo Anelli.

Non mancherà una serata per ricordare il professor Franco Mosca, scomparso lo scorso maggio, condotta da Renato Raimo. Mentre il territorio sarà protagonista attraverso la Festa della Rocca di Ripafratta, monumento peraltro recentemente acquisito dal Comune di San Giuliano Terme.

Per la musica classica, Antonio Di Cristofano recital di pianoforte e Claude Henri Frau Musica (eventi entrambi proposti dall'associazione Fanny Mendelssohn). E infine la serata danzante con Papillon, Gaddi Danza, il premio di pittura a cura della pro loco di San Giuliano Terme e lo spettacolo di magia al Teatro Rossini di Pontasserchio.

Come funziona

Tutti gli eventi prevedono esclusivamente posti a sedere, e pur essendo gratuiti saranno ad accesso limitato, fino a esaurimento della capienza. Pur essendo tutti gratuiti, a eccezione del concerto Pisa Jazz al Settembre Sangiulianese: Bosso Bearzatti Guidi 'Brotherhood" + Gori Frassi "Dialogues' (Ginevra Di Marco parteciperà al concerto del 13 settembre, in collaborazione con Pisa Folk) che si svolgerà il 12 settembre al parco 'Luciano Pratali' di Ghezzano, per partecipare sarà necessario registrarsi sul sito Eventbrite, rintracciabile attraverso il sito di TheThing: associazionethething .com. Il programma completo, oltre che su questo sito, potrà essere 'sfogliato' anche sulla pagina Facebook della manifestazione. Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo: associazionethe thing@gmail.com.