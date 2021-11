Una settimana a tutta musica al Teatro Nuovo Libera Musica di Pisa

Queen: 8 euro (ridotto universitari e soci DLF e libera musica 5). Woodstock: proiezione singola (prima o seconda parte 8 euro). Biglietto per due proiezioni 10 euro.Nato Per essere Zero: Intero 10 euro (Ridotto 8 euro).

Una ripartenza a tutta musica per il Teatro Nuovo Libera Musica di Pisa sotto la direzione artistica di Andrea Magini. Già due gli appuntamenti oggi, martedì 9 novembre. Si parte alle ore 18 con la musica dei Queen e la rivisitazione del 'Live at Wembley'. Si prosegue alle ore 21 con la prima parte della proiezione 'Woodstock' che proseguirà mercoledì 10 novembre sempre alle ore 21 con la seconda parte. La settimana però non finisce qui, perché giovedì 11 novembre alle ore 21, dopo il grande successo della scorsa settimana, torna a grande richiesta 'Nato per essere zero', spettacolo interpretato con canzoni e monologhi da Andrea Magini.

Sconti e promozioni: L'organizzazione per questa settimana ha pensato a prezzi speciali e scontistica per i soci DLF, Libera Musica e studenti universitari. Eccezionalmente per questa settimana si potranno acquistare anche abbonamenti dedicati e promozioni attive sugli spettacoli in programma. Abbonamento settimanale: 25 euro (tutti gli spettacoli in programma). Abbonamento cinema: tre spettacoli euro 15. Martedì: Queen più Woodstock biglietto unico 9 euro.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare, anche attraverso Whatsapp, il numero 3335692147

