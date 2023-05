Sfida a colpi d’arco alla Villa di Corliano

Giovedì 18 e venerdì 19 maggio doppio appuntamento con i concerti della Fanny Mendelssohn.



Nella meravigliosa cornice del Salone dello Zodiaco della Villa di Corliano due concerti imperdibili e l’inaugurazione di una significativa mostra fotografica.

Il 18 maggio alle ore 21, full immersion nella musica polacca col duo Ludmila Worobec-Witek (violino) e Artur Jaron (pianoforte), che eseguirà musiche di Chopin, Szymanowski e Wieniawski.

Ludmila Worobec-Witek, ucraina, si esibita come solista con importanti orchestre come Sinfonia Varsavia,. Orchestra da camera Slesiana, Orchestra da camera di Tomsk, Virtuosi Lwow Chamber Orchestra e molte altre. Artur Jaron, polacco, ha una ricca attività artistica sia come solista che come camerista che lo ha portato ad esibirsi in Germania, , Svezia, Danimarca, Slovacchia, Russia, Lituania. Lettonia, Ucraina e Stati Uniti. Ha ricevuto prestigiosi premi, tra cui il Golden Emeryk’s Award, l’Award of the Saint Cross Marshall e la Brown Cross of Merit-State Award.

Il duo Worobec-Jaron ha fatto il suo debutto artistico alla Carnegie Hall di New York e da allora ha tenuto numerosi concerti il Francia, Belgio, Germania, Portogallo, Italia, Ucraina, Slovacchia e Svezia.

In occasione di questa serata verrà inaugurata la mostra fotografica di Alessio Alessi che ripercorre per immagini i dieci anni di attività del Festival.

Il 19 maggio, sempre alle ore 21 negli splendidi saloni della Villa di Corliano risuoneranno le note del violino di Ettore Pellegrino e della chitarra di Gianluca Persichetti, in un concerto che, da Paganini a Piazzola, ci accompagnerà alla scoperta delle sonorità particolari che questi due strumenti insieme possono creare.

Ettore Pellegrino, violinista dalla carriera internazionale, tiene concerti in Italia, Germania,Francia, Spagna, Belgio, Canada, Stati Uniti, Egitto, Libano, Marocco.



Come solista con il complesso di archi dell’Orchestra di Roma suona in Giappone e con l’orchestra del Teatro alla Scala diretta da Daniel Barenboim, con il ruolo di prima parte, ha partecipato ad una lunga tournée in Israele, in Giappone e nelle principali città europee. Come solista ha eseguito ed inciso molte colonne sonore composte da Ennio Morricone, sotto la cui direzione ha suonato in alcuni tra i più importanti teatri europei.

Gianluca Persichetti, diplomato in chitarra ed in strumenti a percussione, fa parte del “Trio Chitarristico S. Cecilia” con il quale si esibisce in tutto il mondo e pubblica il CD “Mutation” che riceve entusiastiche recensioni sulle più importanti riviste internazionali del settore. Dal 2007 inizia la collaborazione con Lina Sastri al Teatro Quirino di Roma e al teatro La Pergola di Firenze.

Un ringraziamento speciale alla famiglia Agostini Venerosi Della Seta che, come tutti i proprietari delle splendide Dimore Storiche, senza alcun onere per la collettività,apre le porte di questo autentico gioiello ed offre la possibilità di godere di una cornice che rende ancora più unici i concerti del Festival Internazionale.



Il Festival Internazionale Fanny Mendelssohn è organizzato con il contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme e Comune di Cascina , con la collaborazione di ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane (sezione Toscana) e con la partecipazione di Edi Progetti, Mercatopoli e Confartigianato Pisa.

Un grazie anche ad Antonio Cappabianca dell’Osteria dell’Ussero, che al termine di ciascun concerto offrirà un rinfresco agli intervenuti.



Per informazioni e biglietti: Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

cell. +39 347 6371189 +39 347 8509620



www.fannymendelssohn.eu