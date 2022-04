'Sguardi': a Pisa la mostra di Antonella Caterini

Si inaugura sabato 14 maggio dalle 17,00 la mostra della opere di Antonella Caterini, che vede come tema principale la comunicazione che si ha attraverso lo sguardo. L'evento, che vedrà la partecipazione di musicisti, poeti e cantanti, si svolgerà nel nuovissimo spazio 'Art - Prinzi' in P.zza S.Caterina a Pisa, vicino all'ingresso della Scuola di Sant'Anna. Questo nuovo punto di riferimento per l'arte cittadina e non solo, si arricchirà così, dal 14 maggio al 18 giugno delle opere evocative della nota artista pisana, restando aperto ogni sabato e domenica pomeriggio e ospitando, per l'inaugurazione e in alcuni fine settimana, altri piccoli eventi artistici nell'evento, in una inarrestabile scambio tra generi artistici.