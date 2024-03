‘Shakespearology’, una dissacrante commedia avant-pop al Teatro Nuovo

“Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono”, recitava una delle celebri frasi si Jerome Salinger. Lo spettacolo ‘Shakespearology’, in scena sabato 23 marzo alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa, è un po’ come quella famosa telefonata. All’altro capo del telefono c’è Sir William Shakespeare in carne-e-ossa per fare due chiacchiere sulla sua biografia, su cosa è stato fatto delle sue opere, su più di 400 anni della sua storia post-mortem, dentro e fuori dalla scena. Shakespearology è un oneman-show – sul palco un esilarate e dissacrante Woody Neri, mentre la regia è firmata dal collettivo fiorentino Sotterraneo – una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona partendo dall’immaginario collettivo. Certo, non sarà quello vero, autentico, originario, ma se riusciremo a incontrare anche uno solo dei possibili Shakespeare, forse l’esperimento potrà dirsi riuscito.

Sotterraneo è un collettivo di ricerca teatrale che nasce a Firenze nel 2005 e nel tempo si confronta con formati diversi quali spettacoli, performance, site-specific, regie liriche, progetti per l’infanzia, talk-show. Le produzioni del gruppo – caratterizzate da un approccio avant-pop in equilibrio fra immaginario collettivo e pensiero filosofico – replicano in diversi dei più importanti festival e teatri nazionali e internazionali, ricevendo negli anni numerosi riconoscimenti tra cui Premio Lo Straniero, Premio Hystrio, Be Festival First Prize, Silver Laurel Wreath Award/Sarajevo MESS Festival e tre Premi UBU di cui due come "Spettacolo dell’anno” per Overload (2018) e L’Angelo della Storia (2022). Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory di Centrale Fies, è artista associato al Piccolo Teatro di Milano e compagnia residente presso l'Associazione Teatrale Pistoiese.