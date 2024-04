Mercoledì 24 Aprile ore 21:30

She Owl

live al Caracol Contemporanea Casa del Popolo

via C. Cattaneo 64, PISA

Ingresso 5,00€ Riservato Soci ARCI

She Owl: Invisible Heart

Jolanda Moletta, voice, loops, keyboards, percussion

Demian Endian, guitars