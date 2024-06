'SheTech Connections' per la parità di genere nel settore tech

SheTech, l'ente no profit che si impegna a portare la parità di genere nei settori digital e tech in tutta Italia, è lieta di annunciare un evento esclusivo a Pisa: SheTech Connections.

Questo evento di networking professionale è dedicato a tutte le persone che fanno parte della community di SheTech e si terrà il 20 giugno 2024, a partire dalle 18:30 presso il GATE - Galileo Aggregator for Technology and Enterprises, in Largo Padre Renzo Spadoni, 56126 Pisa.



In Europa, le donne occupano solo il 22% dei posti di lavoro disponibili in ambito tech. Se questa quota venisse raddoppiata raggiungendo il 45% (quasi 4 milioni di donne), il settore potrebbe godere di un aumento della redditività compreso tra i 260 e i 600 miliardi di euro. In questo contesto, SheTech lavora instancabilmente per colmare il divario di genere e promuovere una maggiore inclusione delle donne nel settore tecnologico.



SheTech Connections offrirà un'opportunità unica di networking, con l'obiettivo di incentivare le connessioni professionali attraverso un'attività guidata di networking della durata di 40/50 minuti, ideata dalle nostre ambassador locali, per fare conoscere le attività di SheTech e connettere dal vivo con la nostra vivace community.



L'evento si terrà giovedì 20 giugno dalle 18:30 alle 20:00 a Pisa presso il GATE CENTRE, Largo Padre Renzo Spadoni.





