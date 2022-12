Il Coro Rodolfo Del Corona e il Vox Humana Ensemble insieme per una serata di musica corale a sostegno delle attività dell’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma.



Giovedi 22 dicembre 2022 alle ore 21:15, presso la chiesa di S. Paolo a Ripa d’Arno, l’Associazione Culturale Vox Humana e il Coro Polifonico Rodolfo del Corona A.P.S. presentano 'Shining Night – l’attesa, il desiderio, il Mistero, la gioia'; l’iniziativa benefica, vedrà protagonisti il Coro Rodolfo Del Corona diretto da Luca Stornello e il Vox Humana Ensemble diretto da Massimo Gelichi in un suggestivo e raffinato programma di musica corale ispirato allo spirito del Natale che spazia dalla polifonia rinascimentale (Palestrina, de Victoria) ai brani di compositori moderni (Britten, Leontovyc, Dipiazza), e contemporanei (Rutter, Lauridsen, Gjeilo, Busto).

Il Coro Rodolfo Del Corona e il Vox Humana Ensemble sono due poliedriche formazioni corali che condividono la predilezione per la ricerca, lo studio e la divulgazione del repertorio corale contemporaneo.



Le offerte raccolte durante la serata saranno interamente devolute a sostegno delle attività dell’AIL - sezione di Pisa.