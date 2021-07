Presentazione del libro di Sondra Cerrai 'Siamo tutti legati' a Vicopisano

Secondo appuntamento della rassegna culturale 'Itaca, leggere è un viaggio', organizzata dall'assessore alle Politiche Giovanili, Juri Filippi, e dall'associazione The Thing, il 16 luglio alle 19:00, al Teatro di Via Verdi di Vicopisano. L'insegnante e ricercatrice Sondra Cerrai presenta il suo libro 'Siamo tutti legati' con Sebastiano Ortu, introduce l'assessora al Turismo Fabiola Franchi.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su Eventbrite, tutte le informazioni a questo link: www.comune.vicopisano.pi.it/ Novita/Eventi/Sondra-Cerrai- presenta-il-suo-libro-Siamo- tutti-legati



Migliaia di famiglie convivono ogni giorno con la disabilità fisica e mentale, provando emozioni che il mondo esterno fatica a comprendere. Universi fatti di sofferenza quotidiana che raramente vengono raccontati.

'Siamo tutti legati' è il racconto intimo di una madre sulla sua estenuante lotta contro il tempo per salvare il figlio Mattia, affetto da autismo. Una testimonianza coraggiosa che ci insegna quanto sia importante rimanere uniti e legati, proprio come diceva il piccolo Mattia, quando il mare ingrossa e le onde travolgono le nostre fragili vite.

'Siamo tutti legati': questo diceva Mattia, giovane ragazzo autistico, quando parlava della sua famiglia. Per lui la famiglia era una cosa unica e indissolubile: il gemello, il fratellino, il babbo e la mamma erano uniti da un filo invisibile.

'Siamo tutti legati' è anche il titolo che ha scelto la madre per questo racconto intimo che racconta l’estenuante, e purtroppo vana, lotta contro il tempo per salvare il figlio da una morte terribile e precoce.

Una testimonianza coraggiosa che ci insegna quanto sia importante rimanere uniti e legati, soprattutto quando il mare diventa grosso e le onde rischiano di travolgerci. L'amore può proteggerci e farci restare, comunque, saldi.

Per informazioni: 050/796525, comunicazione@comune. vicopisano.pi.it, 050/796581, biblioteca@comune.vicopisano. pi.it.

