Siediti e rifletti. La sedia rossa di Nicola Ughi e la Libreria Ghibellina di Pisa contro la violenza sulle donne

Siediti e Rifletti

La sediarossa® di Nicola Ughi il 25 novembre di fronte alla Libreria Ghibellina di Pisa

Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Oggi, questo argomento è di grande importanza per tutti noi italiani. Dopo l'ennesimo caso di femminicidio, c'è molta attenzione e la volontà politica è quella di sensibilizzare soprattutto i giovani su una nuova forma di amore e sul rispetto della libertà di entrambi i sessi, contrastando la sopraffazione maschile sulle donne.

Nonostante le donne si siano dimostrate capaci di fare gli stessi lavori degli uomini, spesso con risultati migliori, l'immagine della donna nella società patriarcale è ancora troppo spesso ancorata a vecchi paradigmi.

La generazione degli smartphone ha difficoltà nell'esprimere affetto in modo tradizionale, affidandosi alla comunicazione elettronica e ai video che mostrano una realtà distorta, nascondendo una mancanza di comunicazione e condivisione autentica.

Il progetto #sediarossa®del fotografo Nicola Ughi, da tempo impegnato in varie emergenze, offre a tutti la possibilità di partecipare facendosi scattare un ritratto che verrà stampato e consegnato dall'autore in una cartellina personalizzata.

Sabato 25 novembre, il fotografo Nicola Ughi collaborerà con la Libreria Ghibellina, gestita da tre donne libraie: Paola, Maria e Rimedia; che creeranno una vetrina tutta rossa che farà da sfondo alle foto, disponibili per l'acquisto al prezzo simbolico di 10 euro.

Non si tratta di un progetto di beneficenza, ma di un modo diretto di metterci la faccia



INFO: Sabato 25 novembre 2023, presso la Libreria Ghibellina - Pisa - Borgo Stretto 37. Sessione di scatti dalle 16:00 alle 19:30.