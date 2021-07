Ecco la seconda parte di 'Siesta Cartoon', la rassegna di cinema d'animazione al Bagno degli Americani

Torna la siesta al Bagno degli Americani e sarà anche questa volta nel segno del cinema. Da lunedì 2 a venerdì 6 agosto è in programma la seconda parte della rassegna 'Siesta Cartoon', ideata dal Bagno degli Americani in collaborazione con il Cinema Arsenale. Cinque appuntamenti alle 14.30 con film d'animazione per tutte le età al fresco dell'hangar, il grande spazio coperto dello stabilimento balneare di viale del Tirreno 8. I film saranno proiettati sul grande ledwall di quasi 10 metri quadrati degustando frutta bevande e insalate proposte dal banco.Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito. Ecco i titoli:

- Lunedì 2 agosto: Il libro della giungla

-Martedì 3 agosto: La regina delle nevi

- Mercoledì 4 agosto: Le avventure di Taddeo l'esploratore

- Giovedì 5 agosto: Alice nel Paese delle meraviglie

- Venerdiì 6 agosto: Mike sulla Luna

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...