Simboli, geometrie e leggende in Piazza dei Miracoli - Visita guidata

Visita guidata alla scoperta dei significati celati dietro le sculture, le tarsie, le architetture dei monumenti di Piazza dei Miracoli.

Figure di animali, piante, geometrie ipnotiche ..... Scopriremo insieme come l'uomo medievale leggeva questo linguaggio delle immagini, per noi arcano ma ricco di un fascino senza tempo.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: natourarte.pisa@gmail.com

cell 388 7551474 - 339 6836352 (anche Whatsapp). Costo: 12 Euro.

ritrovo ore 14,20 presso la Fontana dei Putti, in piazza dei Miracoli.

***Si ricorda che è obbligatorio l'uso della mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, oltre alla disinfezione delle mani prima, durante e alla fine del tour. L'evento potrà essere soggetto a modifiche o annullamento in ottemperanza agli aggiornamenti delle norme anti-Covid***