Domenica 23 aprile alle ore 21 un altro grande appuntamento alla Città del Teatro di Cascina.

La data zero dello spettacolo di Teatro-Canzone di Simona Molinari e Cosimo Damiano Damato.

"EL PELUSA Y LA NEGRA, la storia cantata di Maradona e Mercedes"



Hasta Siempre Maradona y Mercedes. Un dialogo visionario fra Diego Armando Maradona e Mercedes Sosa.

La Negra y El Pelusa rivelano il loro genio, l’arte e allo stesso tempo i valori, i sentimenti, le lotte, le vittorie e le sconfitte. L’immortalità.



A dare voce a Maradona è Cosimo Damiano Damato, la voce di Mercedes Sosa è di Simona Molinari che si rivela sofisticata cantattrice alle prese con i monologhi (scritti da Damato) scanditi da un viaggio musicale d’autore con un canzoniere potente, commovente e civile che vede la rilettura di perle di Mercedes Sosa e del repertorio classico argentino e cantautorale italiano: da Canción de las simples cosas a Todo cambia e Gracias a la vida.



E classici come Don’t cry for me Argentina e gli omaggi a Pino Daniele e Edoardo Bennato che hanno saputo cantare Napoli e Maradona con Napul’é e E’ asciuto pazzo ‘o padrone. Gli arrangiamenti e la direzione musicale sono affidati al Maestro Valentino Corvino con il Sudamerica Quartet.





di e con Cosimo Damiano Damato

con Simona Molinari

Valentino Corvino e il Sudamerica Quartet

una produzione Kino Music in collaborazione con Baobab

sala Franca Rame e Dario Fo



Biglietti 22€+dp

prevendita presso il teatro e circuito Ticketone e Boxoffice Toscana

info 050744400 - 3458212494



La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina - Pisa