'Sleeping concert – dormendo sotto le stelle' a Pomarance

Un concerto live di una notte intera, concepito per modulare il sonno e i sogni del pubblico dormiente fino alle 7 del mattino successivo. Sabato 15 agosto (ore 23) nel Parco del Mattatoio a Pomarance Electropark porta al Festival delle Colline Geotermiche in anteprima assoluta "Sleeping concert – dormendo sotto le stelle" con protagonisti Les Giants, Mishah, Ermete Trismegisto, Matteo Saltalamacchia e Confindustrial Sinfonietta.

Non un concerto da ascoltare, ma un modo di passare la notte lasciandosi trasportare dai suoni, a basso volume ma avvolgenti, in modo da rilassare e favorire il viaggio del pubblico tra sonno e dormiveglia. "'Sleeping concert – dormendo sotto le stelle' è un'anteprima italiana inclusa nel cartellone 2020 di Electropark - racconta Alessandro Mazzone direttore del festival genovese - che vede, tra le altre, questa suggestiva collaborazione con il Festival delle Colline Geotermiche e ci prepara artisticamente al 2021 e al festival Electropark di Genova, a cui stiamo già lavorando da mesi ad una nona edizione ancor più ambiziosa, che prosegue nel percorso di valorizzazione della Liguria a livello internazionale e la proietta tra le mete più interessanti culturalmente a livello italiano". L'ingresso è libero e i posti sono limitati: è consigliata la prenotazione al numero 334 2698007.

Lo sleeping concert di sabato 15 agosto inizia alle 23, e vede ai controlli del suono alcuni componenti del collettivo milanese Sleep Collective, fondato nel 2012 da artisti che hanno dato vita a live di questo tipo in vari luoghi della città e dintorni, oltre a musicisti toscani: il duo di Dj Les Giants da Firenze e Mishah, performer pisana che utilizza i più recenti software per 'suonare' le piante della vegetazione presente. Una proposta insolita per il Festival delle Colline Geotermiche - aggiunge Marco Pasquinucci, direttore della manifestazione - un live intenso capace di creare interazioni spontanee tra partecipanti in un percorso di emozioni, pensieri e immaginazione. Per questa esperienza onirica sotto le stelle nel Parco del Mattatoio di Pomarance, invitiamo i partecipanti a collaborare con l'allestimento, contattandoci per il prestito di... comodini". Il pubblico è invitato a portare in autonomia l'occorrente per dormire come sacchi a pelo o lettini. "La sveglia è prevista per le ore 8 - conclude - per poter proseguire l'esperienza del Festival delle Colline Geotermiche con i 'Soliloqui positronici' di Mariagiulia Colace con Marco Pasquinucci e Caterina Simonelli nel boschetto di Gallerone".