'Le smanie per la villeggiatura' al Rossini per la 'Festa della Toscana'

In occasione della Festa della Toscana, un appuntamento importante quello di mercoledì 30 novembre al Teatro Rossini: 'Le Smanie per la villeggiatura'. Quattro attori per 11 personaggi. E’ la commedia più dinamica della trilogia goldoniana, che qui viene rappresentata in una messa in scena fantasiosa in cui tra travestimenti e commedia dell’arte si sviluppa il tema dell’apparire e della competizione tra classi sociali.

“In questi due anni vissuti al fianco della pandemia quante volte ci è capitato di desiderare di partire, e andare proprio la dove non si poteva? Oggi che viaggiare in sicurezza appare quantomeno più difficile che in passato, ci risuonano le voci dei personaggi di questo capolavoro Goldoniano capaci di una comicità intramontabile.”

Regia

Alberto Ierardi

Aiuto regia e costumi

Marta Bettini

Locandina

Vincenzo Sansone

e con

Ludovico Tommasi, Valerio Battaglia, Beatrice Tizzano, Vincenzo Sansone, Giulia

Petruzzi, Claudia Gambacorta, Serena Carlesi, Celestino Corradini, Gaia Barilla,



