'Socialmente' di e con Francesco Alberici e Claudia Marsicano

«ho 540 amici che però non mi salutano quando mi incontrano…».



Sabato 3 febbraio alle 21 alla Città del Teatro di Cascina la compagnia teatrale Frigoproduzioni presenta “Socialmente”, uno spettacolo che affronta il tema dei social e della loro influenza sulla nostra vita.

Francesco Alberici e Claudia Marsicano creano un acido ritratto generazionale, portando sulla scena due personaggi inebetiti dai talent show e alienati dai social network che vivono sul divano, tra lo schermo del televisore e un frigorifero con la F di Facebook, sintetizzando interi discorsi in un gesto, una postura, un’immagine e intrecciando dialoghi da cui affiora un’ansia di comunicare che non vince la solitudine.

“Socialmente” è uno spaccato atemporale della vita di due giovani totalmente estraniati: in un’allucinazione continua scorrono i sogni di successo e gli incubi di fallimento di due soggetti desiderosi di essere ma incapaci di farlo. Grazie all’uso di un linguaggio che implode e si disintegra – non si comunica attraverso il dialogo, ma con sproloqui verbali e fisici, lunghi silenzi e improvvise esplosioni – e alla mancanza di una netta demarcazione tra azione e pensiero, realtà e irrealtà si confondono, così come accade sempre più nella vita di tutti noi.

La realtà è subordinata a un principio di virtualità, l’identità reale è complementare all’identità virtuale: “Se non sono su facebook, in parte non sono anche nella realtà”. I social network e la televisione sono contenitori all’interno dei quali si sviluppano e si sfogano pulsioni, emozioni e paure e ciò che agiamo al loro interno ha conseguenze, almeno emotive, anche nella realtà.

Per contro, ciò che accade all’esterno e non sperimentiamo in prima persona, lo viviamo attraverso i mezzi virtuali.

Senza voler esprimere giudizi su questi meccanismi, FRIGOPRODUZIONI tenta di analizzarli e descriverli mediante il linguaggio del teatro.



Luciano Lattanzi (mediasipario.it)



SOCIALMENTE

ideazione e regia Francesco Alberici e Caludia Marsicano

con Francesco Alberici, Claudia Marsicano

drammaturgia Francesco Alberici

assistente alla regia Daniele Turconi

Frigoproduzioni



Biglietti da 15€ +dp

Prevendita in teatro dal lun al ven 10-1, il merc 10-14 e 17-19, il sab 10-13

Circuito Ticketone e online



La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI)